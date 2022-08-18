18 Ağustos 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Beşiktaş kadro yapılanması Premier Lig’den

Beşiktaş kadro yapılanması Premier Lig’den

SPOR
Giriş Tarihi: 18.08.2022
ABONE OL
Beşiktaş kadro yapılanması Premier Lig’den

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri bugün...Siyah-Beyazlılar’ın kadrosundaki tam 7 oyuncunun yolu Premier Lig’den geçti. Dele Alli de gelirse bu sayı 8 olacak.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA