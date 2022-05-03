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Fırat Develioğlu Galatasaray'da başkanlığa aday olacağını açıkladı

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Giriş Tarihi: 03.05.2022
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Fırat Develioğlu Galatasaray’da başkanlığa aday olacağını açıkladı

Galatasaray Kulübü üyesi Fırat Develioğlu, 4-11 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığında aday olacağını açıkladı.

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