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Galatasaray'da Domenec Torrent'in yerine Hakan Balta geliyor

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Giriş Tarihi: 03.05.2022 Güncelleme Tarihi: 03.05.2022
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Galatasaray’da Domenec Torrent’in yerine Hakan Balta geliyor

Son dakika haberine göre: Galatasaray'da Domenec Torrent dönemi sona eriyor. Sarı-kırmızılılarda Başkan Burak Elmas, 1 yıl daha sözleşmesi bulunan İspanyol çalıştırıcı ile bizzat görüşerek, mümkün olan en düşük maliyetle sözleşmeyi feshetmeye çalışacağı öğrenildi. Torrent'in yerine son 3 maçta görev alacak isim de belli oldu.

Galatasaray'da Fatih Terim'in yerine 14 Ocak'ta göreve getirilen Domenec Torrent'in kötü gidişe son verememesi ve Sivasspor yenilgisi sonrasındaki açıklamaları, başkan Burak Elmas'ın sabrını taşırdı.

Seçime hazırlanan mevcut başkan adayları Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk'ün de çalışmayı düşünmediği Torrent'in biletini kesmek için sezon sonu beklenmeyecek.

Hürriyet'in haberine göre; Başkan Burak Elmas, yolları ayırmak için bu hafta içinde Torrent ile masaya oturacak. Elmas, kulüple 1 yıl daha sözleşmesi bulunan İspanyol çalıştırıcı ile bizzat görüşerek, mümkün olan en düşük maliyetle sözleşmeyi feshetmeye çalışacak.

SON 3 MAÇTA HAKAN BALTA GELECEK
Fesih konusunda anlaşma sağlanırsa, sezonun son 3 maçında teknik direktörlük görevini, halen Galatasaray U19 Takımı'nı çalıştıran Hakan Balta yapacak.

Sarı kırmızılı ekip ligdeki son 3 karşılaşmasını Medipol Başakşehir, Adana Demirspor ve Antalyaspor ile oynayacak.

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