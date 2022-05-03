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Trabzonspor bayrağını indirmeye çalışan Rambo Okan gözaltına alındı

SPOR DHA
Giriş Tarihi: 03.05.2022 Güncelleme Tarihi: 03.05.2022
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Trabzonspor bayrağını indirmeye çalışan Rambo Okan gözaltına alındı

Trabzonspor'un şampiyonluğu nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asılan bayrağını indirmeye çalışan "Rambo Okan" lakaplı Okan Güler gözaltına alındı.

Spor Toto Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonu şampiyonu olan Trabzonspor'un bayrağı 1 Mayıs günü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asıldı.

Saat 11.20 sıralarında Trabzonspor bayrağının iplerinin bir kişinin kesmeye çalışmasına ait görüntülerin inceleyen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü çalışma başlattı.

Olayın şüphelisi olan 'Rambo Okan' lakaplı, Okan Güler aynı gün Küçükçekmece ilçesinde yapılan çalışma sonucu yakalandı.

Yakalanan şüpheli köprüdeki olayı gerçekleştirip gerçekleştirmediği sorulduğunda, köprüde bayrak iplerini kendisinin kestiğini beyan etti.

Gözaltına alınan 'Rambo' lakaplı Okan Güler, Çengelköy Polis Merkezi'ne götürüldü. Güler'in buradaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Rambo Okan gözaltına alındı RAMBO OKAN GÖZALTINA ALINDI

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