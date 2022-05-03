Fırat Develioğlu kimdir, kaç yaşında? GS yeni başkan adayı Fırat Develioğlu mesleği nedir, serveti ne kadar?
Fırat Develioğlu kimdir, kaç yaşında? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Galatasaray'da olağan genel kurulun yapılmasının önünde engel olan ve seçimin ertelenmesine neden olan Fırat Develioğlu, sn olarak Galatasaray başkan adayı olduğunu duyurdu. Peki, Fırat Develioğlu kimdir, kaç yaşında? GS yeni başkan adayı Fırat Develioğlu mesleği nedir, serveti ne kadar?
Fırat Develioğlu kimdir, kaç yaşında? GS yeni başkan adayı Fırat Develioğlu mesleği nedir, serveti ne kadar? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Avukat Fırat Develioğlu, Galatasaray Spor Kulübü Derneği hakkına Genel Kurul kararının iptali davası açmış ve Genel Kurul'un durdurulmasına neden olmuştu. Peki, Fırat Develioğlu kimdir, kaç yaşında? GS yeni başkan adayı Fırat Develioğlu mesleği nedir, serveti ne kadar?
FIRAT DEVELİOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE ASIL MESLEĞİ NE?
Fırat Develioğlu, Kazakistan'ın önemli iş adamları arasında yer alıyor. Galatasaray eski sicil kurulu başkanı Serdar Eder ve gazeteci Fatih Altaylı'nın Galatasaray Lisesi 113. döneminden sınıf arkadaşı olan Develioğlu'nun, aynı zamanda başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu'nun ikinci başkanı olarak görev yapacak olan Osman Kocaman'ın da sınıf arkadaşı olduğu biliniyor.
Uzun bir süre Kazakistan'da yaşayan Develioğlu, şu anda Türkiye'de mümessillik faaliyetlerini yürütmektedir. Fırat Develioğlu, Burak Elmas'ın şampiyonluk sürecinde kendisine destek verdiğini açıklamıştı.
Fırat Develioğlu'nun yaptığı başvurular neticesinde genel kurul kararının durdurulması üzerine Başkan Burak Elmas ve yönetim kurulu üyeleri de Genel Kurul'un iptaline ilişkin dava açmıştı. Seçimin tehlikeye girdiğini düşünen Galatasaray camiasına ise bu davanın yalnızca ibrasızlık kararına karşı olduğunu, seçimin dava sonucundan etkilenmeyeceği söylendi.
Sonrasında açıklama yapan Fırat Develioğlu, 4 ya da 11 Haziran'da yapılacak başkanlık seçiminde aday olacağını dile getirdi.
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