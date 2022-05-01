Canlı I Galatasaray - Sivasspor (CANLI SKOR) Aslan kötü gidişata dur demek istiyor

İLK MAÇTA SAKATLIĞA RAĞMEN GOL GELMİŞTİ

Galatasaray, ligin ilk yarısındaki maçı 1-0 kaybetmişti. O karşılaşmada sarı-kırmızılıların santrforu Mbaye Diagne'ye yapılan net penaltı hakem Ümit Öztürk ve VAR tarafından es geçilmişti. Maçı 80. dakikada Fajr'ın golüyle kaybeden Cimbom'da, gol pozisyonu öncesi Luyindama'nın Muslera'yı sakatlamasıyla takım büyük yara almıştı. Sarı-kırmızılılar rövanş maçını kazanıp, rakibiyle arasındaki puan farkını da 5'e yükseltmeyi amaçlıyor.