Canlı I Galatasaray - Sivasspor (CANLI SKOR) Aslan kötü gidişata dur demek istiyor
Geçtiğimiz hafta boyunca başkanlık seçimine yönelik kriz yaşayan Galatasaray, ligin iddialı ekiplerinden Sivasspor'u İstanbul'da NEF Stadyumu'nda ağırlayacak. Maçta Fernando Muslera, Patrick van Aanholt, Ryan Babel ve Emre Kılınç sarı kart görmeleri halinde önümüzdeki hafta oynanacak Başakşehir maçında forma giyemeyecek. İşte maçın muhtemel 11'leri... Karşılaşmanın canlı anlatımına habaerimizden ulaşabilirsiniz.
Galatasaray Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk ediyor.
GALATASARAY SİVASSPOR MAÇI 11'LERİ
Galatasaray: Muslera, Sacha Boey, Nelsson, Semih, Van Aanholt, Taylan, Pulgar, Emre, Kerem, Babel, Gomis
Sivasspor: (MUHTEMEL) Muammer, Ahmet Oğuz, Goutas, Camara, Ziya, Hakan, Ulvestad, Fajr, Erdoğan, Yatabare, Gradel
MARCAO CEZALI
Ramazan Bayramı'nın arifesinde kırmızı-beyazlıları mağlup ederek taraftarlarının yüzünü güldürmeyi istiyor. Cimbom'da sakatlıkları bulunan kaleci Pena ile sağ bek Omar Elabdellaoui dışında sarı kart cezalısı Marcao da forma giyemeyecek.
İLK MAÇTA SAKATLIĞA RAĞMEN GOL GELMİŞTİ
Galatasaray, ligin ilk yarısındaki maçı 1-0 kaybetmişti. O karşılaşmada sarı-kırmızılıların santrforu Mbaye Diagne'ye yapılan net penaltı hakem Ümit Öztürk ve VAR tarafından es geçilmişti. Maçı 80. dakikada Fajr'ın golüyle kaybeden Cimbom'da, gol pozisyonu öncesi Luyindama'nın Muslera'yı sakatlamasıyla takım büyük yara almıştı. Sarı-kırmızılılar rövanş maçını kazanıp, rakibiyle arasındaki puan farkını da 5'e yükseltmeyi amaçlıyor.
4 İSİM SINIRDA
Galatasaray'da 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Fernando Muslera, Patrick van Aanholt, Ryan Babel ve Emre Kılınç bugün Sivasspor karşılaşmasında sarı kart görmeleri durumunda 36. haftadaki Başakşehir maçında görev alamayacak. Aslan, 7 Mayıs'ta turuncu-lacivertlilerle deplasmanda karşılaşacak.
42 BİN BİLET SATILDI
Sarı-kırmızılı taraftarlar Avrupa Ligi'nde Barcelona ile yapılan rövanş maçı öncesi çıkan 6'lı bilete ilgi gösterip 25 bin kombine satın almıştı. Sivasspor karşılaşması için toplam 42 bin biletin satın alındığı öğrenildi. Sarı-kırmızılı seyircilerin bugün stadyumu yine tıklım tıklım doldurması bekleniyor.
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