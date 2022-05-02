Galatasaray’da tarih belli oldu! 4-11 Haziran’da seçime gidecek

BU SEÇİM OLACAK

Bu seçim olacak! Anlamayanlar için tekrar söylüyorum, bu seçim olacak. Bu seçim olmayacak diye bir şey hiçbir zaman ağzımdan çıkmadı. 26 Mart'ta gerçekleşen olağan genel kurul sonrasında ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım, geçmişteki örneklerin haricinde Galatasaray'ın önünü açmak ve seçim yapmak üzere üzerimize düşen her şeyi yaptık.

EN GEÇ SALI GÜNÜNE KADAR...

21-28 Mayıs tarihinin yürürlüğe girebilmesi için, en geç salı gününe kadar yönetim kurulu kararı alınması gerekiyor. Sadece şunu söyledim, bu da yönetim kurulumuzun yeni olduğu bir bilgi olduğu için en azından çok kısa bir süre istişare yapabilmek için izin istedik.

SEÇİM TARİHİNİ AÇIKLADI

04-11 Haziran'da seçim olması için Pazartesi günü karar alacağız.