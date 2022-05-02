Galatasaray'da tarih belli oldu! 4-11 Haziran'da seçime gidecek
Galatasaray'da Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı 4 Haziran Cumartesi günü saat 10.00'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 11 Haziran 2022 günü aynı yer ve saatte yapılacak.
Galatasaray'da Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı 4 Haziran Cumartesi günü saat 10.00'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 11 Haziran 2022 günü aynı yer ve saatte yapılacak.
Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle:
"2 Mayıs 2022 (Bugün) yapılan Yönetim Kurulu toplantımızda alınan karar neticesinde, Kulübümüzün "OLAĞANÜSTÜ SEÇİM GENEL KURUL TOPLANTISI" 4 Haziran 2022 Cumartesi günü saat 10.00'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 11 Haziran 2022 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.
Üyelerimize duyurulur.
Saygılarımızla,
Galatasaray Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu
Gündem
1. Açılış,
2. Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın oluşması,
3. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın söylenmesi,
4. Seçimler;
a. Kulüp Başkanı
b. Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri
c. Denetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri
d. Disiplin Kurulu asıl ve yedek üyeleri
e. Sicil Kurulu asıl ve yedek üyeleri
5. Kapanış"
BURAK ELMAS BASIN TOPLANTISINDA AÇIKLAMIŞTI
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında seçimle ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı
Sevgili Galatasaraylılar, maalesef dün yaptığım basın toplantısının üzerine tekrar basın toplantısı yapmam gerekti. Dün anlatmak istediklerimin tam tersi algı oluşturuldu. Körüklenmeye çalışıldı.
BU SEÇİM OLACAK
Bu seçim olacak! Anlamayanlar için tekrar söylüyorum, bu seçim olacak. Bu seçim olmayacak diye bir şey hiçbir zaman ağzımdan çıkmadı. 26 Mart'ta gerçekleşen olağan genel kurul sonrasında ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım, geçmişteki örneklerin haricinde Galatasaray'ın önünü açmak ve seçim yapmak üzere üzerimize düşen her şeyi yaptık.
EN GEÇ SALI GÜNÜNE KADAR...
21-28 Mayıs tarihinin yürürlüğe girebilmesi için, en geç salı gününe kadar yönetim kurulu kararı alınması gerekiyor. Sadece şunu söyledim, bu da yönetim kurulumuzun yeni olduğu bir bilgi olduğu için en azından çok kısa bir süre istişare yapabilmek için izin istedik.
SEÇİM TARİHİNİ AÇIKLADI
04-11 Haziran'da seçim olması için Pazartesi günü karar alacağız.
DİSİPLİNLİK KONUŞMALAR VAR
Bugünkü toplantıya katılmamamız, olağanüstü bir karardır. Aynen toplantının olduğu gibi. Bugünkü toplantıda geçmişte yaptıkları hareketleri unutarak, yüzleri kızarmadan, hiç utanmadan çıkıp Galatasaray Başkanı'na hakaret eden disiplinlik en az 4-5 konuşma var.
FATİH TERİM DE KONUŞSUN
Bir çağrım da Galatasaray siyasetinde kendi iradesi olmasa da kullanılmaya çalışılan sayın Fatih Terim'edir, o da çıksın konuşsun. Bütün herkes konuşsun, herkes bildiklerini anlatsın. Galatasaray da bir rahatlasın
ADAY OLSAM NET ŞEKİLDE SÖYLERİM
Başkanlığa aday olsam, net şekilde söylerim. Sizin sormanıza da gerek kalmaz. Seçimin iptalini istesem, idari ibrasızlık için başvururdum. Bu karar eskiden olduğu gibi erken çıkardı ve seçime girebilirdim.
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