Erman Toroğlu’dan Tarık Ongun ile ilgili bomba açıklama: Konuşmaları kime vereceksin?

TARIK ONGUN'A SORU: KONUŞMALARI KİME VERECEKSİN?

"Bu konuşmaları bir TFF Başkanı bir de MHK Başkanı dinleyebilir" çıkışını yapan Erman Toroğlu, "Riva'da ortalık karışıyor. Tarık Ongun, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR konuşmalarını dinliyor. Bu zapta geçiyor ve şu anda disiplin kurulunda. Bu VAR konuşmalarını kime vereceksin, bu konuşmaları senden kim istedi? Senin gücün ne? Maçın hakemi Halil Umut Meler bu olanları duymuş, bunlar ne yapıyorlar. Beni arkadan vuruyorlar demiş." ilgili kişilere sorusunu yöneltti.



