10 Nisan 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Premier Lig'in zirvesinde Manchester City ile Liverpool yenişemedi

Premier Lig'in zirvesinde Manchester City ile Liverpool yenişemedi

SPOR
Giriş Tarihi: 10.04.2022
ABONE OL
Premier Lig’in zirvesinde Manchester City ile Liverpool yenişemedi

İngiltere Premier League'in 31. haftasında Manchester City ile Liverpool 2-2 berabere kaldı. Manchester City'nin golleri Kevin de Bruyne ve Gabriel Jesus'tan gelirken, Liverpool'un sayılarını ise Diogo Jota ile Sadio Mane kaydetti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA