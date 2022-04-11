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Taylan ve Berkan ikilisi çılgına çevirdi

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Giriş Tarihi: 11.04.2022
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Taylan ve Berkan ikilisi çılgına çevirdi

İnişli-çıkışlı performanslarıyla eleştiri oklarının hedefi olan Galatasaray'ın merkezindeki iki futbolcu; Taylan Antalyalı ile Berkan Kutlu, Fenerbahçe derbisinde ortaya koyduğu futbolla vasatın üzerine çıkamadı. İkili, özellikle yenilen ilk golde yaptıkları basit hata ile tepki çekti.

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