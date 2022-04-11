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Erman Toroğlu'dan Tarık Ongun ile ilgili bomba açıklama: Konuşmaları kime vereceksin?

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Giriş: 11.04.2022 01:14
A Spor'un tecrübeli yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu, hakem camiasıyla ilgili bomba açıklamalarda bulundu. Galatasaray-Fenerbahçe maçının 1. yarısına hakkında konuşan Toroğlu, "Tarık Ongun ilk yarıdaki Galatasaray - Fenerbahçe maçının VAR kayıtlarını dinledi. Bu konuşmaları iki kişi isterse dinleyebilir, biri Federasyon Başkanı diğeri MHK Başkanı. Bu VAR konuşmalarını kime vereceksin, bu konuşmaları senden kim istedi? Senin gücün ne? Maçın hakemi Halil Umut Meler bu olanları duymuş, bunlar ne yapıyorlar. Beni arkadan vuruyorlar demiş." Şeklinde konuştu.

Eski hakem ve A Spor futbol yorumcusu Erman Toroğlu, canlı yayında yine çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

"HAKEM VE VAR KONUŞMALARINI DİNLETİN DEDİ"

Toroğlu, çok çarpıcı bir iddiada bulunarak "21 Kasım 2021, Galatasaray - Fenerbahçe derbisi. Maçın hakemi Halil Umut Meler. VAR'da Yaşar Kemal Uğurlu var. Maçtan 1 hafta sonra Tarık Ongun adlı VAR hakemi, bana geçen haftaki derbinin hakem ve VAR konuşmalarını dinletin dedi." ifadelerine yer verdi.



TARIK ONGUN'A SORU: KONUŞMALARI KİME VERECEKSİN?

"Bu konuşmaları bir TFF Başkanı bir de MHK Başkanı dinleyebilir" çıkışını yapan Erman Toroğlu, "Riva'da ortalık karışıyor. Tarık Ongun, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR konuşmalarını dinliyor. Bu zapta geçiyor ve şu anda disiplin kurulunda. Bu VAR konuşmalarını kime vereceksin, bu konuşmaları senden kim istedi? Senin gücün ne? Maçın hakemi Halil Umut Meler bu olanları duymuş, bunlar ne yapıyorlar. Beni arkadan vuruyorlar demiş." ilgili kişilere sorusunu yöneltti.


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