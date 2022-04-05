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Son dakika: Türkiye Futbol Federasyonu'nda seçim tarihi belli oldu

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Giriş Tarihi: 05.04.2022 Güncelleme Tarihi: 05.04.2022
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Son dakika: Türkiye Futbol Federasyonu’nda seçim tarihi belli oldu

Son dakika haberi... Türkiye Futbol Federasyonu, 16 Haziran Perşembe günü yeni başkanını seçecek. Bu arada TFF Başkan Vekili Erhan Kamışlı ve TFF Yönetim Kurulu Üyesi Alkın Kalkavan'ın görevlerinden istifa ettiği açıklandı.

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