TFF Başkanlığından istifa eden Nihat Özdemir kararının gerekçelerini tek tek anlattı: İstifa uzun süredir aklımdaydı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir görevinden istifa etmesinin ardından aldığı kararın gerekçelerini açıkladı. Uzun süredir istifayı düşündüğünü söyleyen Özdemir "Geçen hafta katıldığım UEFA görüşmelerimde bu konuyu kendi kendime açtım ve sonunda kararımı verdim." dedi. Nihat Özdemir göreve geldiğinden beri çok yıpratıldığını söylerken "Adeta yıldım. İnanın bu adamlarla asla uğraşılmaz. Ben de bugüne kadar iyi dayandım." ifadelerini kullandı.
Yayın ihalesi için bir araya gelen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Kulüpler Birliği toplantısında; Nihat Özdemir depremi yaşandı.
FLAŞ BİR KARARLA İSTİFA GELDİ
Görev süresinin bitmesine 1 yıl kalan TFF Başkanı Nihat Özdemir, flaş bir kararla görevinden istifa ettiğini duyurdu. Özdemir'in ayrılığının ardından görevi hazirandaki genel kurula kadar ikinci başkan Servet Yardımcı devraldı. Yönetim kurulu üyesi Mustafa Çağlar da TFF Başkan Vekilliği görevine getirildi.
GEREKÇELERİNİ TEK TEK ANLATTI
Gündeme bomba gibi düşen istifa haberinin ardından kamuoyunda Nihat Özdemir'in neden böyle bir karar aldığına yönelik iddialar ortaya atıldı. Posta Gazetesi yazarı Faik Gürses, açıklamaları dört gözle beklenen Nihat Özdemir'e ulaştı. İşte Özdemir'in ağzından istifanın nedenleri:
GALATASARAY VE FENERBAHÇE İDDİALARI DOĞRU DEĞİL
"Bu anlık bir olay değildi. Uzun süredir kafamda şekillenen kararı uygulamaya koydum. Geçen hafta katıldığım UEFA görüşmelerimde bu konuyu kendi kendime açtım ve sonunda kararımı verdim. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ istifa sürecinde etken olmuştur. İstediğini yapmadım. Birçok yerde Fenerbahçe ve Galatasaray 'ın istifamda rol oynadığı yazılsa da bunun aslı astarı yok."
"BU ADAMLARLA UĞRAŞILMAZ
"Geldiğim günden beri yıpratıldım. Adeta yıldım. İnanın bu adamlarla asla uğraşılmaz. Ben de bugüne kadar iyi dayandım. 13 hakem ile ilgili alınan kararın Tahkim Kurulu'ndan dönmesi de istifa kararımda asla ve asla etkili olmadı. Maalesef yayın ihalesini gerçekleştiremedik. Katar'da yaptığımız son toplantıda da işler iyi gitmedi. Bunu tüm samimiyetimle söyleyebilirim. Her şeyin hayırlısı olsun, şimdi hayatımda yeni bir dönem başlıyor."
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