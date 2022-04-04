Son dakika | Türk futbolunda büyük deprem! TFF Başkanı Nihat Özdemir istifa etti

YAYIN İHALESİ NE OLACAK?

yayın ihalesinde verilen rakamlar Kulüpler Birliği'ni tatmin etmemişti. Gerek mevcut yayıncı kuruluşun gerekse ikinci sırada ihaleye şu anda imza atan bir bölümüne imza atan Kulüpler Birliği'nde rakamlar tatmin etmedi. Yayın ihalesinin ana kısmı hala sahipsizdi. Bir türlü yol alınamadı. Nihat Özdemir bu süreçte gerek kulüplerle gerekse mevcut yayıncı kuruluşla sık sık görüşmeler yaptı rakamı yükseltebilmek adına.

TFF'DEN AÇIKLAMA

TFF ise bu konuda şu yazılı açıklamayı yaptı:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun bugün yaptığı toplantıda, Başkanımız Sayın Nihat Özdemir görevinden istifa etmiştir. Yönetim Kurulu'nun aldığı kararla, Türkiye Futbol Federasyonu'na Başkan Vekili Sayın Servet Yardımcı vekâleten başkanlık edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Sabah Gazetesi'nin usta yazarı Gürcan Bilgiç A Haber'de yaptığı açıklamada, Nihat Özdemir'in istifa kararını değerlendirdi. Özdemir'in federasyon başkanlığı döneminde yoğun baskı altında çalıştığını ve artık yorulduğunu ifade eden Bilgiç, kararın yayın ihalesi öncesinde alınmasının manidar olduğunu söyledi.