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Son dakika | Türk futbolunda büyük deprem! TFF Başkanı Nihat Özdemir istifa etti

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Giriş Tarihi: 04.04.2022 Güncelleme Tarihi: 04.04.2022
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Son dakika | Türk futbolunda büyük deprem! TFF Başkanı Nihat Özdemir istifa etti

Son dakika haberi... Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, görevinden istifa etti. Nihat Özdemir, Riva'da yönetim kuruluna ve kulüp başkanlarına istifanın gerekçelerini anlattı. Federasyondan resmi açıklama geldi. A Spor Yayın Koordinatörü Ender Bilgin, A Haber’de konuyla ilgili detayları anlattı.

Nihat Özdemir'in başkanlığındaki TFF yönetiminin seçime gitme kararı aldığı ve bunu resmi olarak yakın zamanda açıklayacakları öğrenildi.

TFF Yönetimi şu anda Kulüpler Birliği ile birlikte toplantı halinde.

Saat 14.00'te başlayan toplantıda kulüp başkanları da yer alırken, gündem maddesi maçların yayın ihalesi.

Toplantı öncesinde ise sıcak bir gelişme yaşandı ve Nihat Özdemir'in 1 yıl daha görevi olmasına rağmen görevi bırakmak istediği ve istifa ettiği öğrenildi. Haziran ayındaki genel kurula kadar Başkan Vekili Servet Yardımcı'nın başkanlığı yürüteceği belirtildi. Haziran ayındaki genel kurulda seçim maddeli toplantı olup olmayacağı ise önümüzdeki günlerde belli olacak.

A Spor Yayın Koordinatörü Ender Bilgin, A Haber'de konuyla ilgili detayları anlattı.

Bilgin: Bir süredir bu konuşuluyordu. Nihat Özdemir şu ifadeyi kullanıyor artık çok yıprandım çok yoruldum arkadaşlarıma bugün Kulüpler Birliği ile de toplantı vardı burada bulunan kulüp yöneticilerine de istifa kararımı ilettim artık benden buraya kadar dedi.

Bunun gerekçesi hem MHK hem de yayın ihalesi ile ilgili sıkıntılı ve zor bir süreç var bu sürecin de yıprattığını yakınen biliyoruz. Bu sıkıntılardan sonra daha fazla devam etmek istemedi.

YAYIN İHALESİ NE OLACAK?
yayın ihalesinde verilen rakamlar Kulüpler Birliği'ni tatmin etmemişti. Gerek mevcut yayıncı kuruluşun gerekse ikinci sırada ihaleye şu anda imza atan bir bölümüne imza atan Kulüpler Birliği'nde rakamlar tatmin etmedi. Yayın ihalesinin ana kısmı hala sahipsizdi. Bir türlü yol alınamadı. Nihat Özdemir bu süreçte gerek kulüplerle gerekse mevcut yayıncı kuruluşla sık sık görüşmeler yaptı rakamı yükseltebilmek adına.

TFF'DEN AÇIKLAMA
TFF ise bu konuda şu yazılı açıklamayı yaptı:
"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun bugün yaptığı toplantıda, Başkanımız Sayın Nihat Özdemir görevinden istifa etmiştir. Yönetim Kurulu'nun aldığı kararla, Türkiye Futbol Federasyonu'na Başkan Vekili Sayın Servet Yardımcı vekâleten başkanlık edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Sabah Gazetesi'nin usta yazarı Gürcan Bilgiç A Haber'de yaptığı açıklamada, Nihat Özdemir'in istifa kararını değerlendirdi. Özdemir'in federasyon başkanlığı döneminde yoğun baskı altında çalıştığını ve artık yorulduğunu ifade eden Bilgiç, kararın yayın ihalesi öncesinde alınmasının manidar olduğunu söyledi.

TFF Başkanı istifa etti! TFF BAŞKANI İSTİFA ETTİ!

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