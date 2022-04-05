05 Nisan 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Galatasaray'da Cicaldau sevinci! Real Betis talip oldu

Galatasaray'da Cicaldau sevinci! Real Betis talip oldu

SPOR
Giriş Tarihi: 05.04.2022 Güncelleme Tarihi: 05.04.2022
ABONE OL
Galatasaray’da Cicaldau sevinci! Real Betis talip oldu

İspanyol basını, Real Betis’in Şilili Teknik Direktörü Manuel Pellegerini’nin Cicaldau’yu takımda görmek istediğini yazdı. Betis yönetimi, Rumen yıldızın fiyatını öğrenmek için Aslan’ın kapısını çalacak.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA