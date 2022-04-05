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Beşiktaş, Trabzonspor maçının tekrarı için TFF’ye resmi başvuruyu yaptı

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Giriş Tarihi: 05.04.2022 Güncelleme Tarihi: 05.04.2022
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Beşiktaş, Trabzonspor maçının tekrarı için TFF’ye resmi başvuruyu yaptı

Son dakika haberine göre: Süper Lig ekibi Beşiktaş, Trabzonspor maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle maçın tekrarı için TFF’ye resmi başvuru yaptı.

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