Ahmet Ağaoğlu’ndan TFF başkanlığı açıklaması: Farklı bir mevki peşinde değilim

"FUTBOLUN SORUNLARI ÇOK FAZLA, BİRİKMEYE BAŞLADI"



Futbolun sorunlarının çok fazla olduğunu belirten Ağaoğlu, şöyle konuştu:



"Bugün böyle bir şey olacağını tahmin etmiyorduk. Futbolun sorunları çok fazla, birikmeye başladı. Hoş olmayan şekilde kamuoyunun gündemine oturdu ve sürekli olarak tartışılıyor. Ülkenin çok daha önemli sorunları, sıkıntıları var. Bir anda hepsinin önüne geçti. Gelecek olan başkan ve yönetimi de ağır sorunlar bekliyor. Onun da işi kolay olmayacak."



"KURAL HATASI KONUŞULMADI"



Beşiktaş'ın dün oynanan karşılaşmayla ilgili kural hatası başvurusu yapmasının gündeme gelip gelmediği sorulan Ağaoğlu, "Kural hatasıyla ilgili bir şey konuşulmadı" dedi.



"NİHAT BAŞKANA SAYGI DUYMAK LAZIM, GERÇEKTEN ÇOK YORULDU"



Nihat Özdemir'in yorulduğunun altını çizen Ağaoğlu, sözlerini şöyle noktaladı: "Sadece teşekkür etti. Hakkınızı helal edin, ben sizlere ediyorum dedi. Biz daha şoku yaşarken, toplantıya Servet Bey devam edecek deyip, çıktı kendileri. Saygı duymak lazım. Gerçekten çok yoruldu. Baya sıkıntılı süreç yaşadılar. Hayırlısı olsun diyelim.