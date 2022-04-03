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Volkan Demirel'den Galatasaray maçı açıklaması

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Giriş Tarihi: 03.04.2022 Güncelleme Tarihi: 03.04.2022
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Volkan Demirel’den Galatasaray maçı açıklaması

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel, Galatasaray maçı sonrasında yaptığı açıklamada, "Penaltının gelişi bizim oyun düzenimizi bozdu" dedi.

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