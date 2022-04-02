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Son dakika: Galatasaray'dan 4 eksik futbolcu ile ilgili açıklama

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Giriş Tarihi: 02.04.2022 Güncelleme Tarihi: 02.04.2022
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Son dakika: Galatasaray’dan 4 eksik futbolcu ile ilgili açıklama

Son dakika....Galatasaray sakatlıklarla boğuşuyor. Takımda sakatlığı bulunan futbolcular Mustafa Muhammed, Sofiane Feghouli ve Omar Elabdellaoui ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sonrası karantina sürecini tamamlayan Sacha Boey'in son durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

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