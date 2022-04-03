Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent’ten Fenerbahçe derbisi yorumu

FENERBAHÇE DERBİSİ YORUMU



Gelecek hafta deplasmanda oynanacak Fenerbahçe derbisi için ise Domenec Torrent, "Hangi oyuncularımız oynayacak onu net bir şekilde bilmiyoruz. Bütün Türkiye ve Galatasaray için ne kadar önemli bir maç olduğunu biliyoruz. Önceki çalıştırdığım birçok ülkede büyük derbilerde bulundum. Burada iki taraftarları için çok önemli bir maç. Şu an için 11'imiz kim olur bilmiyorum. Biliyorum ki kim oynarsa oynasın iyi bir şekilde mücadele edeceğiz. İlk önce Karagümrük maçına odaklandık. Fenerbahçe'yi de iyi bir şekilde analiz edeceğiz. Nasıl kazanmamız gerektiğini öğreneceğiz. Hiçbir maça berabere kalmak için çıkmıyoruz. Kazanmak için çıkıyoruz. Bir sınavdan 9 alabilirsiniz, rakip 9.5 alırsa kazmış olabilir. Çok iyi bir şekilde mücadele edeceğimizi biliyorum. Oyuncuların benden bile daha iyi biliyor. Fenerbahçe Stadı'nda ellerinden gelen ne varsa hepsini vereceklerini biliyorum" ifadelerini kullandı.





Karşılaşmada sakatlanarak oyuna devam edemeyen Kerem Aktürkoğlu'nun durumuyla ilgili olarak ise, "Yarın testlerimizi yapacağız. Ondan sonra her gün gözden geçireceğiz. Bir sonraki maçta oynayabilecek mi oynayamayacak mı o şekilde karar vereceğiz. Sakatlıksa ne kadar sürede iyileşebilir, sakatlık değilse de rahatsız gibi bir şeyse nasıl yardımcı olabiliriz ona bakacağız. Yarın daha fazla bilgimiz olacak. Tıbbi testten geçmesi gerekiyor" açıklamasında bulundu.



Domenec Torrent, altyapıdaki oyuncuları da yakından takip ettiklerini sözlerine ekledi.