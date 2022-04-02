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Galatasaray - VavaCars Fatih Karagümrük | CANLI ANLATIM

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Giriş Tarihi: 02.04.2022 Güncelleme Tarihi: 02.04.2022
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Galatasaray - VavaCars Fatih Karagümrük | CANLI ANLATIM

SON DAKİKA... Süper Lig'de milli aranın ardından Galatasaray, VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor. Spor Toto Süper Lig'in 31. Haftasında oynanan Galatasaray - VavaCars Fatih Karagümrük maçının canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

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