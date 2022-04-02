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CANLI | Kayseri Fenerbahçe maçı canlı anlatım izle! Kıran kırana mücadele

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Giriş Tarihi: 02.04.2022 Güncelleme Tarihi: 02.04.2022
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CANLI | Kayseri Fenerbahçe maçı canlı anlatım izle! Kıran kırana mücadele

Kayserispor ile Fenerbahçe Süper Lig 31. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Atilla Karaoğlan tarafından yönetilen Kayserispor-Fenerbahçe maçı, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nde oynanıyor. Kayserispor-Fenerbahçe maçı canlı takibini www.ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz.

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