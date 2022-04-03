03 Nisan 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Kasımpaşa son dakikada güldü! Kasımpaşa 2-1 Gaziantep FK (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Kasımpaşa son dakikada güldü! Kasımpaşa 2-1 Gaziantep FK (MAÇ SONUCU-ÖZET)

SPOR
Giriş Tarihi: 03.04.2022 Güncelleme Tarihi: 03.04.2022
ABONE OL
Kasımpaşa son dakikada güldü! Kasımpaşa 2-1 Gaziantep FK MAÇ SONUCU-ÖZET

Spor Toto Süper Lig’in 31. hafta maçında Kasımpaşa ile Gaziantep FK İstanbul'da karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi Kasımpaşa son dakikada bulduğu penaltı golüyle 2-1 kazandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA