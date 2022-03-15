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Barcelona'dan Galatasaray maçı öncesi İstanbul paylaşımı: Sizi çok özledik Türkiye

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Giriş Tarihi: 15.03.2022
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Barcelona’dan Galatasaray maçı öncesi İstanbul paylaşımı: Sizi çok özledik Türkiye

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde evinde ağırlayacağı Barcelone'dan maç öncesi dikkatleri çeken bir İstanbul paylaşımı geldi. Paylaşımda İstanbul'dan görüntülere yer verilirken, "Dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan İstanbul'a geliyoruz. Sizi çok özledik Türkiye" denildi.

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