Düdükleri asılan 13 hakemden flaş hamle! Tahkim’den sonra AİHM’e gidecekler

Ayrıca hakemlerin birçoğu hem Tahkim Kurulu hem de MHK üyelerine suç duyurusunda bulunmayı da düşünüyor.

ERMAN TOROĞLU'NDAN FLAŞ SÖZLER

Erman Toroğlu, MHK'nin kararı sonrası şu açıklamaları yaptı: "MHK vallahi çok doğru yaptı, bir yerden başlamak lazımdı. Akrabalıklar da bitti. Gerisi de gelecek. Birkaç kellenin daha alınması lazım. Kumar oynayan adamdan, bahis oynayan adamdan hakem olmaz. "Bu işin zamanı mıydı?" diyorlar. Zamanıydı, böyle şeyler beklenmez."

"Bunlar, Türkiye'de futbolu idare etmeye kalktılar. Siz maç idare edin! Bazı kulüp başkanlarıyla kol kola gelip, yarın federasyon başkanı olmaya çalışmayın!"