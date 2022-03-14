Galatasaray Beşiktaş maçı CANLI İZLE 📺 GS BJK derbisi şifresiz nasıl izlenir? Şifresiz veren kanallar hangileri?
Galatasaray Beşiktaş maçı canlı nasıl izlenir? Süper Lig'in 29. haftası dev derbiye sahne olacak. Barcelona deplasmanından avantajlı dönen Galatasaray, ligde Beşiktaş'ı konuk edecek. Karşılaşma için geri sayım başlarken, arama motorunda "Galatasaray Beşiktaş maçı canlı izle" gibi sorgular arttı. Peki, Galatasaray Beşiktaş maçı canlı nasıl izlenir? GS BJK derbisi şifresiz nasıl izlenir? Şifresiz veren kanallar hangileri? İşte merak edilenler...
'Galatasaray Beşiktaş maçı canlı izle' sorgusu, dev arama motoru Google'da en çok aranılanlar arasında yer aldı. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen futbolseverler, derbiyi şifresiz nasıl izleyebileceklerini araştırıyor. Nef Stadı'nda yapılacak müsabakada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Galatasaray, topladığı 35 puanla haftaya 12. sırada girdi. Beşiktaş ise 45 puan topladı ve 29. hafta öncesinde 7. sırada yer buldu. Peki, Galatasaray Beşiktaş maçı canlı nasıl izlenir? GS BJK derbisi şifresiz nasıl izlenir? Şifresiz veren kanallar hangileri? İşte haberin detayları...
📺 GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE 📺
Galatasaray Beşiktaş derbisi bugün saat 20.00'de başlayacak. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı şifresiz çevrimiçi izleyebilmek için beIN Connect uygulaması üzerinden giriş yaparak maç yayını satın almanız gerekiyor.
Galatasaray, sezonun ilk yarısında Vodafone Park'ta yapılan müsabakada 1-0 öne geçmesine rağmen 2-1 mağlup olmuştu.
GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI ŞİFRESİZ VEREN KANALLAR
Arena Sport 4
Bein Sports France 2 HD
BT Sport 1 HD
C More Streaming Sweeden
Livescore App
Paramount + USA
SuperSport Maximo 1 HD
SuperSport Premier League HD
TV2 Play Norge
Haberpush HD
TV3 Sport Dansk HD
Viaplay Baltic HD
Arena sport 1 HD
Btv aksiyon HD
CBC sport hd
Viaplat Denmark HD
GALATASARAY'DA TEK EKSİK ARDA TURAN
Galatasaray'da kaptan Arda Turan haricinde eksik oyuncu bulunmuyor.
Sağ üst adale grubundan sakatlığı bulunan ve henüz takımla çalışamayan Arda Turan, bugünkü derbide forma giyemeyecek.
Sarı kart ceza sınırında bulunan oyuncular Fernando Muslera, Ömer Bayram ve Mustafa Muhammed bugün kart görmeleri durumunda 30. haftadaki Gaziantep FK mücadelesi öncesinde cezalı duruma düşecek.
AVRUPA'DA MORAL BULDU
Süper Lig'de sıkıntılı bir süreçten geçen sarı-kırmızılı takım, UEFA Avrupa Ligi'ndeki performansıyla morallendi.
Bu sezon "Kupa 2"de namağlup yoluna devam eden Galatasaray, son 16 turu ilk maçında deplasmanda İspanya'nın güçlü takımı Barcelona ile karşılaştı.
İspanya'dan 0-0'lık beraberlikle ayrılan "Cimbom" 17 Mart'ta İstanbul'da yapılacak rövanş maçı öncesinde hem avantaj buldu hem de moral kazandı.
BEŞİKTAŞ'TA ALTI FUTBOLCU CEZA SINIRINDA
Siyah-beyazlı ekipte derbi müsabakası öncesi Cyle Larin, Rıdvan Yılmaz, Alex Teixeira, Welinton Souza, Güven Yalçın ve Oğuzhan Özyakup sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Sakatlığı süren Oğuzhan Özyakup'un bugün forma giyme şansı bulunmazken, diğer beş futbolcu ise Galatasaray önünde sarı kart görmeleri halinde 30. haftadaki Atakaş Hatayspor maçında cezalı duruma düşecek.
MIRALEM PJANIC DE YOK
Siyah-beyazlı ekipte tedavisi devam eden Miralem Pjanic de bugün oynanacak derbi maçta forma giyemeyecek.
Sivasspor ve Başakşehir maçlarında forma giyemeyen Domagoj Vida takımla yapılan son idmanlara katılırken Josef de Souza'dan teknik direktör Önder Karaveli'yi sevindiren haberler geldi. Sakatlığı nedeniyle Başakşehir maçında görev yapmayan Josef, dünkü idmanda kendini iyi hissettiğini ve maçta görev yapmak istediğini belirterek antrenmana çıktı.
Sakatlığı bulunan Atiba Hutchinson'ın durumuna da bugün karar verileceği öğrenildi.
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