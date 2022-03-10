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Son dakika | MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'dan düdüğü asılan 13 hakemle ilgili flaş sözler: Suç örgütleriyle ilişkileri yoktur

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Giriş Tarihi: 10.03.2022 Güncelleme Tarihi: 10.03.2022
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Son dakika | MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’dan düdüğü asılan 13 hakemle ilgili flaş sözler: Suç örgütleriyle ilişkileri yoktur

Son dakika haberi...Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'de görev alan hakem kadrosunu yeniden belirlerken 13 ismi listeden çıkarmıştı. Alınan bu karar sonrası birçok olayın ardından MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, ilk kez konuştu. Başkan Gündoğdu, "Hakem arkadaşlarımızın hiçbir suç örgütü, hiçbir illegal işle alakası yoktur. Zaten devletin gerekli mekanizmaları hepimizi incelemiştir." ifadelerini kullandı. İşte tüm detaylar...

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