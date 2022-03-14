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Son dakika | Trabzonspor'dan Mehmet Sedef hakkında suç duyurusu!

SPOR
Giriş Tarihi: 14.03.2022 Güncelleme Tarihi: 14.03.2022
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Son dakika | Trabzonspor’dan Mehmet Sedef hakkında suç duyurusu!

Son dakika haberi...Trabzonspor sosyal medya üzerinden kulüp aleyhine suçlamalarda bulunan Mehmet Sedef hakkında suç duyurusunda bulundu.

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