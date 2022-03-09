09 Mart 2022, Çarşamba
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Son dakika | Nihat Özdemir'den 13 hakemle ilgili flaş sözler!

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Giriş Tarihi: 09.03.2022
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Son dakika | Nihat Özdemir’den 13 hakemle ilgili flaş sözler!

Son dakika haberi...Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, gündemi belirleyen hakem kararıyla alakalı ilk kez konuştu. Özdemir, "Gelen tepkilerle ilgili bir yorumum olmaz. Kararımız kesindir." ifadelerini kullandı.

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