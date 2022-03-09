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Türk futbolunda hakem depremi giderek büyüyor! Mete Kalkavan'dan istifa kararı

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Giriş Tarihi: 09.03.2022 Güncelleme Tarihi: 09.03.2022
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Türk futbolunda hakem depremi giderek büyüyor! Mete Kalkavan’dan istifa kararı

Son dakika haberine göre; FIFA kokartlı hakem Mete Kalkavan görevinden istifa etti. Mete Kalkavan, MHK'nın dün açıkladığı listede Süper Lig'de sezonun kalanında "devam etmesi" kararlaştırılan hakemlerin arasında yer alıyordu. Mete Kalkavan'ın dışında yardımcı hakemler Tarık Ongun, Bahattin Duran ve Alex Taşçıoğlu’nun da istifa ettiği iddia ediliyor.

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