09 Mart 2022, Çarşamba
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Son dakika: Edirne merkezli FETÖ soruşturması: 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.03.2022
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Son dakika: Edirne merkezli FETÖ soruşturması: 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Son dakika haberine göre Edirne merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem yapılanması"na yönelik soruşturmada 13 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

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