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Rachid Ghezzal Beşiktaş'ı sırtlıyor! Hedef Devler Ligi

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Giriş Tarihi: 10.03.2022
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Rachid Ghezzal Beşiktaş’ı sırtlıyor! Hedef Devler Ligi

Hücum hattındaki bitiricilik sorunu sebebiyle bireysel performansı istatistiklere yansımayan Rachid Ghezzal, saha içinin ardından saha dışında da sorumluluk aldı. Cezayirli futbolcu; takımın hücumcularıyla görüşerek motivasyonlarını korumalarını istedi.

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