Son dakika | İngiltere’den Rus iş insanı Roman Abramovich’e büyük şok! Yaptırım listesine eklendi

Londra, ayrıca Rosneft Başkanı İgor Seçin ve Rus insanları Oleg Deripaska ve Platon Lebedev'e de yaptırım uyguladı.

İngiltere ayrıca Alexey Miller, Andrey Kostin, Nikolay Tokarev'in de yaptırım listesine eklendiğini açıkladı.