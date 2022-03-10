Son dakika | İngiltere'den Rus iş insanı Roman Abramovich'e büyük şok! Yaptırım listesine eklendi
Son dakika haberi... İngiltere, Rus iş insanı Roman Abramovich'in mal varlığını dondurdu ve sahibi olduğu Chelsea Futbol Kulübünün satışını askıya aldı.
Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından peş peşe yaptırım haberleri gelmeye devam ediyor. İngiltere, Rus iş insanı Roman Abramoviç'i yaptırım listesine dahil ederek ülkedeki mal varlıklarını dondurma kararı aldı.
Londra, ayrıca Rosneft Başkanı İgor Seçin ve Rus insanları Oleg Deripaska ve Platon Lebedev'e de yaptırım uyguladı.
İngiltere ayrıca Alexey Miller, Andrey Kostin, Nikolay Tokarev'in de yaptırım listesine eklendiğini açıkladı.
Yaptırım listesine son eklenenler ile, yaptırım getirilen oligarkların toplam net mal varlığının yaklaşık 15 milyar sterlin olduğu ifade edildi.
CHELSEA'Yİ SATACAĞINI DUYURMUŞTU
Roman Abramovich, Chelsea'nin satışından elde edeceği tüm geliri Ukrayna'daki savaş mağdurlarına bağışlayacağını açıklamıştı.
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