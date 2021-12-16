16 Aralık 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Son dakika: Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas PFDK'ya sevk edildi | İşte sebebi

Son dakika: Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas PFDK'ya sevk edildi | İşte sebebi

SPOR
Giriş Tarihi: 16.12.2021 Güncelleme Tarihi: 16.12.2021
ABONE OL
Son dakika: Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas PFDK’ya sevk edildi | İşte sebebi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre; Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildi. Sıcak gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...

SON DAKİKA SPOR HABERİ: Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Kulübü ile Başkanı Burak Elmas'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

BURAK ELMAS PFDK'YA SEVK EDİLDİ

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Galatasaray Kulübü, resmi internet sitesinden yayımlanan açıklamalar nedeniyle "sportmenliğe aykırı hareket" gerekçesiyle PFDK'ya verildi. Burak Elmas da aynı gerekçeyle Disiplin Kuruluna gönderildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nce yapılan açıklamada;

GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 15.12.2021 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalar suretiyle "sportmenliğe aykırı hareket" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü Başkanı BURAK ELMAS'ın 15.12.2021 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamaları suretiyle "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

ELMAS'TAN İSTİFA AÇIKLAMASI

Başkan Elmas, kulübün resmi internet sitesine konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı ve Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Sayın Av. Dr. Rezan Epözdemir 15 Aralık 2021 tarihinde bu görevlerinden ve yönetim kurulu üyeliklerinden saygı duyduğum kişisel sebeplerle istifa ettiğini tarafıma bildirmiştir.

Sevgili Rezan Bey'e yönetimde olduğu süre boyunca şahsıma göstermiş olduğu yakınlık ve destek; ayrıca hukuk, kadın futbolu ve görev aldığı diğer tüm konularda Galatasaray'a aidiyet duygusuyla sergilediği yüksek görev bilinci ve başarılı çalışmaları için şahsım, Yönetim Kurulumuz ve Galatasaray Spor Kulübü adına teşekkür ederim.



Yönetim Kurulu içindeki birlikteliğimiz sona ermiş olsa da bizi buluşturan Galatasaray değerleri ve sevgisindeki yol arkadaşlığımız devam edecektir. Kamuoyuna saygılarımla duyururum" dedi.

Kuntz’dan kura yorumu KUNTZ'DAN KURA YORUMU
Türkiye’nin Uluslar Ligi’ndeki rakipleri belli oldu TÜRKİYE'NİN ULUSLAR LİGİ'NDEKİ RAKİPLERİ BELLİ OLDU
PFDK’den Beşiktaş’a para cezası PFDK'DEN BEŞİKTAŞ'A PARA CEZASI
Burak Elmas’tan açıklama BURAK ELMAS'TAN AÇIKLAMA
Süper Lig’de ayrılık resmen açıklandı SÜPER LİG'DE AYRILIK RESMEN AÇIKLANDI
Galatasaray yönetiminde yaprak dökümü! GALATASARAY YÖNETİMİNDE YAPRAK DÖKÜMÜ!
TFF’den son dakika VAR açıklaması TFF'DEN SON DAKİKA VAR AÇIKLAMASI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA