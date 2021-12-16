Son dakika: Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas PFDK'ya sevk edildi | İşte sebebi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre; Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildi. Sıcak gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...
SON DAKİKA SPOR HABERİ: Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Kulübü ile Başkanı Burak Elmas'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
BURAK ELMAS PFDK'YA SEVK EDİLDİ
TFF'den yapılan açıklamaya göre, Galatasaray Kulübü, resmi internet sitesinden yayımlanan açıklamalar nedeniyle "sportmenliğe aykırı hareket" gerekçesiyle PFDK'ya verildi. Burak Elmas da aynı gerekçeyle Disiplin Kuruluna gönderildi.
Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nce yapılan açıklamada;GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 15.12.2021 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalar suretiyle "sportmenliğe aykırı hareket" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
GALATASARAY A.Ş. Kulübü Başkanı BURAK ELMAS'ın 15.12.2021 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamaları suretiyle "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."
ELMAS'TAN İSTİFA AÇIKLAMASI
Başkan Elmas, kulübün resmi internet sitesine konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı ve Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Sayın Av. Dr. Rezan Epözdemir 15 Aralık 2021 tarihinde bu görevlerinden ve yönetim kurulu üyeliklerinden saygı duyduğum kişisel sebeplerle istifa ettiğini tarafıma bildirmiştir.
Sevgili Rezan Bey'e yönetimde olduğu süre boyunca şahsıma göstermiş olduğu yakınlık ve destek; ayrıca hukuk, kadın futbolu ve görev aldığı diğer tüm konularda Galatasaray'a aidiyet duygusuyla sergilediği yüksek görev bilinci ve başarılı çalışmaları için şahsım, Yönetim Kurulumuz ve Galatasaray Spor Kulübü adına teşekkür ederim.
Yönetim Kurulu içindeki birlikteliğimiz sona ermiş olsa da bizi buluşturan Galatasaray değerleri ve sevgisindeki yol arkadaşlığımız devam edecektir. Kamuoyuna saygılarımla duyururum" dedi.
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