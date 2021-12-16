Son dakika: Türkiye’nin Uluslar C Ligi’ndeki rakipleri belli oldu | Peki maçlar ne zaman oynanacak?

MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?

A Ligi'nde yer alan grup birincileri 2023 yılının Haziran ayında final turnuvasında mücadele edecek. B, C ve D Ligi gruplarının birincileri ise bir üst lige yükselecek.

A ve B Ligi gruplarının sonuncuları bir alt lige düşürülecek. C Ligi gruplarındaki sonuncular ise 2024 yılının Mart ayında kendi aralarında play-out maçları oynayacak. Bu maçların ardından C Ligi'ne çıkacak ve D Ligi'ne düşecek takımlar belirlenecek.

Ay-yıldızlı ekibimiz, UEFA Uluslar Ligi'nde 2-14 Haziran 2022 tarihlerinde dört, 22-27 Eylül 2022 tarihlerinde de iki karşılaşma oynayacak.