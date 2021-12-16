16 Aralık 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Son dakika: Türkiye'nin Uluslar C Ligi'ndeki rakipleri belli oldu | Peki maçlar ne zaman oynanacak?

Son dakika: Türkiye'nin Uluslar C Ligi'ndeki rakipleri belli oldu | Peki maçlar ne zaman oynanacak?

SPOR
Giriş Tarihi: 16.12.2021 Güncelleme Tarihi: 16.12.2021
ABONE OL
Son dakika: Türkiye’nin Uluslar C Ligi’ndeki rakipleri belli oldu | Peki maçlar ne zaman oynanacak?

A Milli Takım'ın, UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. UEFA'nın Nyon kentinde gerçekleşen kura çekiminde Türkiye C Ligi'nde yer aldı. Ay-yıldızlılarımız Lüksemburg, Litvanya ve Faroe Adaları ile eşleşti. Peki maçlar ne zaman oynanacak? SON DAKİKA gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...

SON DAKİKA SPOR HABERİ: 2022 Dünya Kupası yolunda play-off mücadelesi veren A Milli Takımımız'ın, UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakipleri de belli oldu. Türkiye C Ligi'nde Lüksemburg, Litvanya ve Faroe Adaları ile eşleşti.

KURA ÇEKİMİ İSVİÇRE'DE GERÇEKLEŞTİ

2022 Dünya Kupası yolunda play-off mücadelesi veren A Milli Takımımız'ın, UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakipleri de belli odu. C Ligi'ne düşen ay-yıldızlıların kura çekimi, UEFA'nın Nyon'daki merkezinde gerçekleşti.

Takımlar, 2020-2021 UEFA Uluslar Ligi'nde elde ettikleri puan ve derecelere göre torbalara ayrılırken, Milli Takımımız kendi kategorisinde 1. torbadan kura çekimine katıldı. Ay-Yıldızlılar, C Ligi'nde Lüksemburg, Litvanya ve Faroe Adaları'nın yer aldığı 1. Grup'ta mücadele edecek.

MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?

A Ligi'nde yer alan grup birincileri 2023 yılının Haziran ayında final turnuvasında mücadele edecek. B, C ve D Ligi gruplarının birincileri ise bir üst lige yükselecek.

A ve B Ligi gruplarının sonuncuları bir alt lige düşürülecek. C Ligi gruplarındaki sonuncular ise 2024 yılının Mart ayında kendi aralarında play-out maçları oynayacak. Bu maçların ardından C Ligi'ne çıkacak ve D Ligi'ne düşecek takımlar belirlenecek.

Ay-yıldızlı ekibimiz, UEFA Uluslar Ligi'nde 2-14 Haziran 2022 tarihlerinde dört, 22-27 Eylül 2022 tarihlerinde de iki karşılaşma oynayacak.

A LİGİ

Grup 1: Fransa, Danimarka, Hırvatistan, Avusturya
Grup 2: İspanya, Portekiz, İsviçre, Çek Cumhuriyeti
Grup 3: İtalya, Almanya, İngiltere, Macaristan
Grup 4: Belçika, Hollanda, Polonya, Galler

B LİGİ

Grup 1: Ukrayna, İskoçya, İrlanda, Ermenistan
Grup 2: İzlanda, Rusya, İsrail, Arnavutluk
Grup 3: Bosna Hersek, Finlandiya, Romanya, Karadağ
Grup 4: İsveç, Norveç, Sırbistan, Slovenya

C LİGİ

GRUP 1:TÜRKİYE, LÜKSEMBURG, LİTVANYA, FAROE ADALARI
Grup 2: Kuzey İrlanda, Yunanistan, Kosova, Güney Kıbrıs - Estonya
Grup 3: Slovakya, Belarus, Azerbaycan, Kazakistan - Moldova
Grup 4: Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Gürcistan, Cebelitarık

D LİGİ

Grup 1: Lihtenştayn, Kazakistan - Moldova, Andorra, Litvanya
Grup 2: Malta, Güney Kıbrıs - Estonya, San Marino

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri müsabaka formatı henüz UEFA tarafından ilan edilmediğinden, UEFA Uluslar Ligi'nde alınacak sonuçların EURO 2024'e katılımdaki rolü daha sonra belirlenecek.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA