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TFF'den son dakika VAR açıklaması

SPOR DHA
Giriş Tarihi: 16.12.2021 Güncelleme Tarihi: 16.12.2021
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TFF’den son dakika VAR açıklaması

Son dakika spor haberi: Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2022-2023 sezonundan itibaren Spor Toto 1'inci Lig müsabakalarında da VAR teknolojisinin kullanılacağını açıkladı.

SON DAKİKA... VAR, Spor Toto 1'inci Lig'de de kullanılacak

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı karara göre 2022-2023 sezonundan itibaren Spor Toto 1'inci Lig müsabakalarında da VAR teknolojisi kullanılacaktır. MHK önümüzdeki sezona hazırlık kapsamında bu haftadan itibaren yeni bir projeyi başlatma kararı almıştır. VAR sertifika sürecini tamamlayan ancak henüz müsabakalarda görev almamış hakemlerden yeni bir havuz oluşturulacaktır. VAR Adayı hakem havuzu içinde yer alacak bu hakemler bu haftadan itibaren Spor Toto Süper Lig'de AVAR2 görevine atanacaklardır. Görev verilecek AVAR2 hakemlerinin maç sayılarının arttırılarak tecrübe kazanmaları ve önümüzdeki sezona daha iyi hazırlanmaları hedeflenmektedir."

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