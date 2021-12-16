Fenerbahçe Beko, Euroleague’de Bitci Baskonia’yı 22 sayı farkla mağlup etti

Üçüncü çeyrekte hücumda daha etkili olan Bitci Baskonia karşısında De Colo ve Polonara ile skor üreten sarı-lacivertliler, son periyoda 55-43 önde girdi.

Dördüncü ve son periyotta Guduric ve Vesely'nin hücumda verdiği önemli katkıyla farkı açan Fenerbahçe Beko, karşılaşmadan 75-53 galip ayrıldı.