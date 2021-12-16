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Fenerbahçe Beko, Euroleague'de Bitci Baskonia'yı 22 sayı farkla mağlup etti

SPOR
Giriş Tarihi: 16.12.2021
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Fenerbahçe Beko, Euroleague’de Bitci Baskonia’yı 22 sayı farkla mağlup etti

Son dakika spor haberleri... Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında İspanya ekibi Bitci Baskonia'yı 75-53 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, organizasyonda 4'ü üst üste olmak üzere 7. galibiyetini elde etti. Baskonia ise 11. mağlubiyetini yaşadı.

Karşılaşmaya dış atışlardan üst üste bulduğu 3 isabetle etkili başlayan Fenerbahçe Beko, 4. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 13-2. Enoch'un skor yükünü üstlenmesiyle farkı azaltan Bitci Baskonia'ya boyalı alandan kaydettiği basketlerle yanıt veren sarı-lacivertli takım, ilk çeyreği 19-14 önde tamamladı.

İkinci periyotta Baskonia 6 top kaybı yaşadı. De Colo'nun son bölümdeki 10 sayılık katkısıyla farkı açan Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 43-28 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte hücumda daha etkili olan Bitci Baskonia karşısında De Colo ve Polonara ile skor üreten sarı-lacivertliler, son periyoda 55-43 önde girdi.

Dördüncü ve son periyotta Guduric ve Vesely'nin hücumda verdiği önemli katkıyla farkı açan Fenerbahçe Beko, karşılaşmadan 75-53 galip ayrıldı.

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