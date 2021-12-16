A Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz’dan kura yorumu: Öncelikli hedefimiz B Ligi’ne yükselmek

Bizim için yeni ve ilginç bir tecrübe olacak. Faroe Adaları ile de geçmişte yalnızca bir tane özel maç yapılmış. Bu maç da bize farklı bir deneyim yaşatacak. Almanya'da yaşadığım yer Lüksemburg'a yaklaşık 50 kilometre. Dolayısıyla benim için yakın bir deplasman olacak. Lüksemburg'un yalnızca millî takım düzeyinde değil, kulüpler düzeyinde de futbolda gelişme gösterdiğini söylemek mümkün" diye konuştu.