Son dakika: Ayrılık resmen açıklandı! Fatih Karagümrük'te Farioli dönemi sona erdi
Süper Lig'in yeni ekiplerinden İstanbul temsilcisi Fatih Karagümrük İtalyan teknik direktör Francesco Farioli ile yolların resmen ayrıldığını duyurdu. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...
SON DAKİKA SPR HABERİ... Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te Francesco Farioli dönemi sona erdi.
"BAŞARILAR DİLERİZ"
Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Francesco Farioli ve ekibine katkılarından dolayı teşekkür eder ve kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Ligdeki son 3 maçından mağlubiyetle ayrılan Karagümrük, geride kalan 16 haftada topladığı 22 puanla 11. sırada yer alıyor.