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Giresunspor maçında sakatlanmıştı! Beşiktaş'ın kalecisi Mert Günok sezonu kapattı

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.11.2021 Güncelleme Tarihi: 27.11.2021
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Giresunspor maçında sakatlanmıştı! Beşiktaş’ın kalecisi Mert Günok sezonu kapattı

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş evinde Giresunspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip mücadelen 4-0 mağlup ayrıldı. Milli kaleci Mert Günok ise sakatlanarak oyuna devam edememişti. Günok'un sakatlığının ciddi olduğunu ve tedavisinin en az 6 ay süreceği açıklandı. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...

SON DAKİKA HABERİ: Beşiktaş'ta sol diz çapraz bağı kopan Mert Günok sezonu kapattığı açıklandı. İlk bilgilere göre tecrübeli file bekçisi, geçireceği ameliyatın ardından 6 aylık tedavi sürecine girecek.

Siyah-beyazlı ekipte, tecrübeli file bekçisi Mert Günok, konuk ekibin 4. golü öncesinde pozisyon almaya çalışırken çime takılıp yerde kaldı.

Mert Günok'un yerde kalmasının ardından Champness topu boş ağlara gönderdi ve skoru 4-0'a getirdi.

SAHADAN AMBULANSLA AYRILDI

Sakatlanan Mert Günok, pozisyon sonrasında oyuna devam edemedi ve oyun alanını sedyeyle terk etti. Mert Günok ilk müdahalelerin ardından stattan ambulansla ayrılmak zorunda kaldı.

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