Cinayet zanlısı eski futbolcu Sezer Öztürk yurt dışına kaçarken yakalandı
Bir dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da formasını giyen eski futbolcu Sezer Öztürk, İstanbul'da karıştığı kavgada 1 kişinin ölümüyle sonuçlandı. Halil İbrahim Scholten'i öldürmekten aranan cinayet zanlısı Öztürk, Artvin Hopa'da bir kamyonla yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı. Gözaltına alınan Öztürk, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan tutuklanan Öztürk'ün ise ilk ifadesi ortaya çıktı.
Eski futbolcu Sezer Öztürk Artvin Hopa'da bir kamyonla yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı. Öztürk, İstanbul'daki cinayet soruşturması kapsamında tutuklandı.
İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI: ARABAMIN ÖNÜNÜ KESTİLER...
Eski futbolcu Öztürk, ifadesinde "Olay günü çocuklarımı hayvanat bahçesine götürdüm, daha sonra eve dönerken arabamın önünü kestiler, beni darp ettiler. Ölümden döndüm, kafama aldığım darbelere ilişkin raporları mahkemeye sunacağım. İlla haklı olmak için ölmem gerekmiyor. Ben ateş etmedim, Ömer Genç benim korumamdır, olay sırasında o havaya ve yere ateş etti. Karşı taraf 30-40 kişiydi. Alkollü vaziyette bize saldırdılar, benim yanımda korumam, korumamın çocukları ile benim küçük çocuklarım ve eşlerimiz vardı" diyerek suçlamayı kabul etmedi.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Sancaktepe'de 19 Eylül Pazar günü akşam 17.30 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre, Halil İbrahim Scholten (24) babası, ağabeyi ve arkadaşlarıyla mangala gittiği esnada olay yerine gelen eski futbolcu Sezer Öztürk'le arkadaşları arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın alevlenmesiyle lüks otomobilinden ateş açan Öztürk olay yerinden uzaklaştı. Silahların konuştuğu kavga sonucu Halil İbrahim Scholten hayatını kaybederken 4 kişi yaralandı.
SEZER ÖZTÜRK VE YAKINLARI ŞÜPHELİ OLDU
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında eski futbolcu Sezer Öztürk'ün yanında Ö.G. ve A.M.'nin de olduğu, bu iki ismin de Öztürk'le birlikte hareket ettiği anlaşıldı.
Öztürk ve arkadaşı Ö.G. firar ederken olaydan bir gün sonra Öztürk'ün şoförü olduğu anlaşılan A.M. teslim oldu. 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanan Sezer Öztürk'ün şoförü, olay günü orada olmadığını, eski futbolcunun oğlunun kendisini arayarak kavga ettiğini söylediğini ve kendi aracıyla olay yerine giderken jandarmayı görünce geri döndüğünü söyledi.
Suçlamayı kabul etmedi. Ancak gerçek farklıydı. Hakimlik bu savunmaya itibar etmedi ve evden olay yerine gittiğine yönelik beyanını dikkate aldı.
HTS KAYITLARI İSTENDİ
Öte yandan soruşturma kapsamında olayın ardından kayıplara karışan Sezer Öztürk ve Ö.G. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıktı.
Savcılık çelişkileri gidermek için şüphelilerin telefonları aracılığıyla yaptıkları görüşmelerin arayan, aranan, arama zamanı, arama süresi, arama yeri ve sinyal alınan baz istasyonları gibi bilgilerini kapsayan HTS kayıtlarını istedi.
İstenen kayıtların olay yerinde kaç kişi olduğu, kimlerin kimlerle iletişimde kaldığı gibi soruları, dolayısıyla dosyayı da aydınlatması bekleniyor.
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