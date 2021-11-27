27 Kasım 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Burak Yılmaz'ın golü Lille'e yetmedi | MAÇ SONUCU Lille-Nantes: 1-1)

Burak Yılmaz'ın golü Lille'e yetmedi | MAÇ SONUCU Lille-Nantes: 1-1)

SPOR
Giriş Tarihi: 27.11.2021 Güncelleme Tarihi: 27.11.2021
ABONE OL
Burak Yılmaz’ın golü Lille’e yetmedi | MAÇ SONUCU Lille-Nantes: 1-1

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde oynanan maçta Lille, sahasında Nantes ile 1-1 berabere kaldı. Milli futbolculardan Zeki Çelik 90 dakika sahada kalırken, Burak Yılmaz 75. dakikada yerini Yusuf Yazıcı'ya bıraktı.

Karşılaşmanın 9. dakikasında Lille, milli futbolcu Burak Yılmaz'ın golüyle 1-0 öne geçti.

Nantes, 24. dakikada Ludovic Blas ile eşitliği yakaladı.

Konuk takımın 78. dakikada Fabio'nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldığı maçta Lille, Jonathan David ile 80. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

Mücadele, 1-1 eşitlikle sona erdi.

Milli futbolculardan Zeki Çelik 90 dakika sahada kalırken, Burak Yılmaz 75. dakikada yerini Yusuf Yazıcı'ya bıraktı.

Bu beraberliğin ardından Lille puanını 18, Nantes ise 19'a çıkardı.

Premier Lig’de gol şov! Aston Villa... PREMİER LİG'DE GOL ŞOV! ASTON VİLLA...
Beşiktaş ağır yaralı! BEŞİKTAŞ AĞIR YARALI!
Beşiktaş ağır yaralı!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA