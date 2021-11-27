Giresunspor maçında taraftar isyan etti: Burası Beşiktaş herkes kendine gelsin!

Süper Lig'in 14. hafta karşılaşmasında Beşiktaş evinde GZT Giresunspor'u konuk etti. Şampiyonlar Ligi ve ligde alınan üst üste başarısız sonuçlar sonrası takımını yalnız bırakmayan taraftarlar, Giresunspor maçında takımlarının 3-0 geriye düşmesi sonrası tepki gösterdi. Taraftarlar uzun süre "Burası Beşiktaş herkes kendine gelsin! Sergen takımı ayağa kaldır" tezahüratı yapıldı.

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 27.11.2021 20:53 Güncelleme Tarihi: 27.11.2021 20:56 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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