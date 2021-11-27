27 Kasım 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Giresunspor maçında taraftar isyan etti: Burası Beşiktaş herkes kendine gelsin!

Giresunspor maçında taraftar isyan etti: Burası Beşiktaş herkes kendine gelsin!

Süper Lig'in 14. hafta karşılaşmasında Beşiktaş evinde GZT Giresunspor'u konuk etti. Şampiyonlar Ligi ve ligde alınan üst üste başarısız sonuçlar sonrası takımını yalnız bırakmayan taraftarlar, Giresunspor maçında takımlarının 3-0 geriye düşmesi sonrası tepki gösterdi. Taraftarlar uzun süre "Burası Beşiktaş herkes kendine gelsin! Sergen takımı ayağa kaldır" tezahüratı yapıldı.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.11.2021 20:53 Güncelleme Tarihi: 27.11.2021 20:56
  • 1
  • 20
Giresunspor maçında taraftar isyan etti: Burası Beşiktaş herkes kendine gelsin!

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş sahasında GZT Giresunspor'u konuk etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 20
Giresunspor maçında taraftar isyan etti: Burası Beşiktaş herkes kendine gelsin!

Konuk ekip, 22. dakikada Diabate'nin penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İlk devrenin son dakikalarında ise Beşiktaşlı taraftarlar, futbolculara tepki gösterdi.

  • 3
  • 20
Giresunspor maçında taraftar isyan etti: Burası Beşiktaş herkes kendine gelsin!

"SERGEN TAKIMI AYAĞA KALDIR"

Siyah-beyazlı taraftarlar, "Sergen takımı ayağa kaldır" ve "Burası Beşiktaş herkes kendine gelsin" şeklinde uzun süre tempo tuttu. Beşiktaş taraftarları ilk yarının bitiş düdüğüyle birlikte ise 'Sergen takımı buraya getir' tezahüratlarında bulundu.

  • 4
  • 20
Giresunspor maçında taraftar isyan etti: Burası Beşiktaş herkes kendine gelsin!

Beşiktaş taraftarları ilk yarının bitiş düdüğüyle birlikte ise 'Sergen takımı buraya getir' tezahüratlarında bulundu.

  • 5
  • 20
Giresunspor maçında taraftar isyan etti: Burası Beşiktaş herkes kendine gelsin!