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Son dakika: Belenenses'te şok! Benfica karşısına 9 kişiyle çıktı

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Giriş Tarihi: 27.11.2021 Güncelleme Tarihi: 27.11.2021
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Son dakika: Belenenses’te şok! Benfica karşısına 9 kişiyle çıktı

Portekiz Premier Ligi'nin 12'nci haftasında Belenenses ile Benfica arasında oynan karşılaşmaya, ev sahibi ekip 14 oyuncusunun koronavirüs testi pozitif çıktığı için 9 kişi ile başladı. (Son dakika spor haberi)

Portekiz Premier Ligi'nin 12'nci haftasında saat 23.30'da başlayan mücadelede Belenenses sahasında Benfica ile karşı karşıya geldi.

Ev sahibi ekibin maç öncesi yapılan testlerde 14 oyuncusunun testi pozitif çıktığı için sahaya sürebileceği sadece 9 oyuncusu kaldı.

Benfica karşısına sadece 9 oyuncu ile çıkan Belenenses'te bu oyuncular arasında 2 kaleci yer alıdı.

Belenenses geride kalan 11 haftada topladığı 8 puanla 16'ncı sırada yer alırken; Benfica ise 28 puanla ligde 3'üncü sırada bulunuyor.

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