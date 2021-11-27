Son dakika: Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Yıldız futbolcu maça devam edemedi
Süper Lig'in 14. haftasında GZT Giresunspor'u konuk eden Beşiktaş ilk yarıyı 1-0 geride kapatırken Necip Uysal'ın kırmızı kartıyla 10 kişi kalmıştı. Bir kötü haberde Rachid Ghezzal'dan geldi. İlk yarıda sakatlanan Cezayirli futbolcu ikinci yarıda oyuna devam edemedi.
Siyah-beyazlı ekipte ikinci yarının başında Welinton oyuna dahil olurken Cezayirli yıldız Rachid Ghezzal kenara geldi.
Cezayirli futbolcu sakatlığı nedeniyle maça devam edemedi ve ikinci yarıda oyundan çıktı.
Rachid Ghezzal bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 16 resmi maçta 2 gol atıp 1 asist yaptı.