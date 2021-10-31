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Fenerbahçe'de Altay Bayındır şoku! 3 ay sahalarda yok

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Giriş Tarihi: 31.10.2021 Güncelleme Tarihi: 31.10.2021
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Fenerbahçe’de Altay Bayındır şoku! 3 ay sahalarda yok

Süper Lig'in 11. haftasında Konyaspor deplasmanına konuk olan ve sahadan 2-1 mağlup ayrılan Fenerbahçe'de kaleci Altay Bayındır'dan kötü haber geldi. Edinilen bilgiye göre; zorlu maçta sakatlık geçiren Bayındır, yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalacak.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında Konyaspor deplasmanına çıkmış ve mücadelen 2-1'lik mağlubiyetle ayrılmıştı.

Maç içinde Altay Bayındır, Enner Valencia ve Luiz Gustavo sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

Altay Bayındır, 3 ay sahalardan uzak kalacak.

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