Canlı I Konyaspor - Fenerbahçe canlı anlatım izle! Ligin zirvesini ilgilendiren kritik mücadele
Süper Lig'in 11. haftasında Konyaspor evinde Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Ligin zirvesini ilgilendiren kritik maçta iki ekip de üç puan alarak yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. İşte karşılaşmanın 11'leri... Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...
Süper Lig'in 11. haftasında heyecan devam ediyor. Konyaspor, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda Fenerbahçe'yi konuk ediyor.
AYDINUS DÜDÜK ÇALIYOR
Fenerbahçe ile İttifak Holding Konyaspor arasında oynanan maçı hakem Fırat Aydınus yönetiyor. Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşcıoğlu ile Erdem Bayık yapıyor. Mücadelenin 4. hakemliğinde ise Volkan Bayarslan görev alıyor.
KONYASPOR-FENERBAHÇE 11'LER:
Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim, Guilherme, Oğulcan, Soner, Bytyqi, Endri, Serdar Gürler, Cikalleshi.
Fenerbahçe: Altay, Szalai, Min Jae, Tisserand, Nazım, Gustavo, Ferdi, Zajc, Rossi, Pelkas, Valencia.
İKİ TAKIM ARASINDA 41. RANDEVU
Süper Lig'de ilk kez 1988-1989 sezonunda mücadele etmeye başlayan ve Fenerbahçe ile toplam 40 maçta karşılaşan Konyaspor, 6 kez galip gelebildi. Fenerbahçe, rakibini toplamda 31 kez mağlup etti, iki takım arasında yalnızca 3 müsabaka berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin toplam 105 golüne, yeşil-beyazlı takım 44 golle yanıt verdi.
KONYA'DAKİ MAÇLAR
Fenerbahçe, Konyaspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2005-2006 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık sonuçla aldı. Bu arada Fenerbahçe, Konyaspor'a 7 maçta 5, 8 karşılaşmada da 4 gol attı.
ALTAY VE KİM GERİ DÖNÜYOR
Sarı-lacivertlilerde cezasını tamamlayan kaleci Altay Bayındır ile Güney Koreli stoper Kim Min-jae, görev verilmesi durumunda takımdaki yerlerini alabilecek. Brezilyalı oyuncu Luiz Gustavo ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Luiz Gustavo, sarı kart görmesi halinde ligin 12. haftasında Yukatel Kayserispor ile yapılacak müsabakada takımdaki yerini alamayacak.
KONYA SÜRPRİZ PEŞİNDE
Süper Lig'de çıktığı son 2 maçta Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor'a yenilen Fenerbahçe, kazanarak kötü gidişe son vermek ve moral bulmak istiyor. Ligin geride kalan bölümünde 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertli takım, haftaya 19 puanla 5. sırada girdi. Spor Toto Süper Lig'de 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda hanesine 17 puan yazdıran İttifak Holding Konyaspor, 7. sırada yer aldı. Konyaspor ise kazanarak Fenerbahçe'yi puan tablosunda geçmek ve sürprizi gerçekleştirmek istiyor.
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