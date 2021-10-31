Fenerbahçe'de sakatlanan Altay Bayındır'dan kötü haber! Enner Valencia ve Gustavo...
Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Konyaspor'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de 3 futbolcu sakatlanarak maçı tamamlayamadı. Sahadan gözyaşlarıyla çıkan Altay Bayındır'dan ise kötü haber geldi. Sarı-lacivertlile, Altay, Valencia ve Gustavo için resmi açıklama yaptı.
Fenerbahçe, Konya deplasmanında aldığı mağlubiyetin yanı sıra 3 de sakat verdi. Maçın 59. dakikasında arka adalesinden sakatlanan Luiz Gustavo, yerini Mert Hakan Yandaş'a bıraktı, rakibiyle çarpışıp omzundan sakatlanan Altay Bayındır 72. dakikada gözyaşları içinde yerini Berke Özer'e devretti.
MAÇI 10 KİŞİ TAMAMLADI
Son olarak 81. dakikada sakatlanan Enner Valencia oyuna devam edemedi ve değişiklik hakkı dolan Sarı-lacivertli takım, 9 dakika uzatma dahil yaklaşık 20 dakika sahada 10 kişi mücadele etti.
VALENCIA KOLTUK DEĞNEKLERİYLE GÖRÜLDÜ
Maçın ardından İstanbul'a dönmek için havalimanına giden Fenerbahçe'de Luiz Gustavo'nun sekerek yürüdüğü, Enner Valencia'nın ise koltuk değneklerinden destek aldığı görüldü.
FENERBAHÇE'DEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:
Konyaspor karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncularımızdan;
Altay Bayındır'ın omzunda kırık tespit edilmemiş olmasına rağmen Acromioclavikuler seperasyon gözlemlenmiştir. Oyuncumuzun operasyon geçirmesine karar verilmiş tedavisine başlanmıştır.
Enner Valencia'nın sol ayak bileğinde bağ yaralanması tespiti yapılmış, konservatif tedavi uygulanması uygun görülmüştür.
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