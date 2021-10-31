Konyaspor maçı sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira’dan flaş sözler: Çok mutsuzum

Aslında Konyaspor'a, hiç bir şey yapmadan 2-0 yapabilme fırsatı verdik. Şimdi hatalarımızı düzeltmemiz gerekiyor. Bugünkü maça başlangıç şeklimizin kesinlikle hiçbir bahanesi yok. Ben her zaman sorumluluğu üstelenirim. Yarından itibaren kendi aramızda konuşacağız ve bu durumu çevirmek için neler yapabiliriz onu konuşacağız" dedi.