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Real Madrid: 2 - Barcelona: 1 MAÇ SONUCU | El Clasico Eflatunların

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Giriş Tarihi: 24.10.2021
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Real Madrid: 2 - Barcelona: 1 MAÇ SONUCU | El Clasico Eflatunların

Son dakika spor haberleri... İspanya La Liga'nın 10. haftasında El Clasico heyecanı yaşandı. Messi ve Ronaldo'suz oynanan ilk El Clasico'da Real Madrid, deplasmanda Barcelona'yı 2-1 mağlup etti. Son anları büyük heyecana sahne olan mücadelede Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri Alaba ve Vazquez kaydetti. Barcelona'nın golü ise Agüero'dan geldi.

Camp Nou'da oynanan müsabakada gol perdesini Real Madrid açtı. 32'nci dakikada David Alaba, kaydettiği gol ile deplasman ekibini 1-0 öne geçirdi. Karşılaşmanın ilk yarısı da bu skorla sona erdi.

90+4'üncü dakikada Lucas Vazquez farkı 2'ye çıkartırken, 90+7'nci dakikada Sergio Agüero durumu 2-1'e getirdi. Müsabakanın kalan bölümünde skor değişmedi ve Real Madrid deplasmanda Barcelona'yı 2-1 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Real Madrid bir maç eksiğiyle puanını 20'ye yükseltirken, Barcelona ise bir maç eksiğiyle 15 puanda kaldı.

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